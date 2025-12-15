Alles zu oe24VIP
Vandalen wüteten auf St. Pöltner Adventmarkt
© Stadtmarketing St. Pölten

Zerstörungswut

Vandalen wüteten auf St. Pöltner Adventmarkt

15.12.25, 10:18
Teilen

Der Adventmarkt auf dem St. Pöltner Rathausplatz ist Ziel von Vandalen geworden: In der Nacht auf Sonntag wurden Kabel durchgeschnitten und Reifen von Autos aufgestochen. 

Vandalen schnitten in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag mehrere dicke Stromkabel, die zu zwei Weihnachtsständen am Rathausplatz führen, durch oder an. Zudem wurden Reifen von zwei Autos, die dort abgestellt waren, aufgestochen, wie einer der betroffenen Autobesitzer gegenüber noe.ORF.at am Sonntag schilderte. 

Vandalen wüteten auf St. Pöltner Adventmarkt
© Stadtmarketing St. Pölten

Die Schadenshöhe wird auf zumindest 1.500 Euro geschätzt. Die Stadt St. Pölten erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Vandalismus gegen Unbekannt.

Vandalen wüteten auf St. Pöltner Adventmarkt
© ORF

Der Stromnotdienst der Stadt konnte den Schaden in der Zwischenzeit beheben. Der Betrieb des Christkindlmarktes konnte am Sonntag somit ungestört weiterlaufen.

