"Violettes Ferienerlebnis" in der Amethyst Welt Maissau

Für alle, die in den Semesterferien auf der Suche nach einem facettenreichen Familienausflugserlebnis sind, kürzen Geschäftsführer Gerhard Stark und sein Team die Winterpause ab: Von 31. Jänner bis 8.Februar öffnet die Amethyst Welt Maissau täglich ihre Pforten.

Die Amethyst Welt Maissau lädt ab 31. Jänner täglich zu einem besonderen Familienprogramm ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches, wetterfestes

Ferienangebot rund um den außergewöhnlichen Maissauer Bänderamethyst. Ein besonderer Höhepunkt ist die witzig-mitreißende Show von Zauberclown Poppo gleich am Eröffnungsnachmittag.

© Amethyst Welt Maissau

Die Amethyst Welt Maissau verbindet gekonnt Naturphänomen, Unterhaltung und Abenteuer zu einem aufregenden Ausflugserlebnis für die ganze Familie. Neben ihren In- und Outdoor-Erlebnissen ist das

niederösterreichische TOP-Ausflugsziel auch für seine erlebnisreichen Veranstaltungen bekannt. Genau das beweist Zauberclown Poppo, der am Samstag, 31. Jänner, von 14 bis 15 Uhr den Semesterferien-Auftakt in der Amethyst Welt gestaltet.

Mit einer mitreißenden Mischung aus Clownerie, Zauberei und interaktivem Spiel nimmt Poppo sein junges Publikum mit auf eine fantasievolle Reise voller Überraschungen. Lachen, Staunen und Mitfiebern

sind garantiert, wenn kleine Kunststücke plötzlich groß werden und alltägliche Dinge auf magische Weise zum Leben erwachen. Dabei steht nicht nur das Zuschauen im Mittelpunkt – die Kinder werden aktiv in die Show eingebunden und erleben ein gemeinsames Zauberabenteuer, das noch lange in Erinnerung bleibt. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt. Die Veranstaltung ist NÖ-CARD-Partner.

Während der gesamten Ferienzeit finden täglich um 11 Uhr Familienführungen statt. Dabei geht es 12 Meter unter die Erde in den Amethyst-Stollen, wo Europas größtes Amethyst-Vorkommen über eineLänge von 40 Metern aus nächster Nähe bestaunt werden kann. Gäste erfahren anschaulich, wie der Maissauer Bänderamethyst entstanden ist und warum er zu den geologischen BesonderheitenÖsterreichs zählt. Zusätzlich laden das Schatzgräberfeld und die Goldwaschanlage täglich von 10 bis 17 Uhr zum Mitmachen ein. Hier können große und kleine Schatzsucher selbst aktiv werden – die Goldwaschanlage ist überdacht und damit wetterunabhängig nutzbar. Nach den Semesterferien hat die Amethyst Welt im Februar und März je samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.