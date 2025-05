Vom Flutdrama zum Golfmärchen: Das Wunder von Atzenbrugg

Dort, wo vor wenigen Monaten das Wasser alles verschlang, glänzt heute wieder sattes Grün. Im niederösterreichischen Atzenbrugg zeigt der Diamond Country Club, was mit Mut, Teamgeist und Vision möglich ist.

Dort, wo vor wenigen Monaten das Wasser alles verschlang, glänzt heute wieder sattes Grün. Im niederösterreichischen Atzenbrugg zeigt der Diamond Country Club, was mit Mut, Teamgeist und Vision möglich ist. Nach der verheerenden Überflutung im vergangenen Herbst schien an Golf nicht zu denken. Doch das Golfresort, eines der renommiertesten Europas, ist zurück auf der Landkarte - in Rekordzeit und mit neuer Strahlkraft.

Von Katastrophe zu Comeback

Am 15. September 2024 kam das Unwetter. Nach einem Dammbruch stand der gesamte Championship Course tagelang unter Wasser. Ein Schaden in Millionenhöhe, Ratlosigkeit im Team, Sorgen in der Region. Doch Aufgeben war keine Option. Eigentümer Christian Guzy machte sofort klar, dass hier nicht nur wiederaufgebaut, sondern neu gedacht werden soll. Der Club holte internationale Experten, setzte auf modernste Technik und blieb dabei mit beiden Beinen in der Region verwurzelt. Gemeinsam mit dem Schwesterclub in Ottenstein und Fachleuten aus der ganzen Welt begann der Wiederaufbau. Hydroseeding-Technologie sorgte dafür, dass sich die Fairways schneller erholten als je gedacht.

Ein Szenario wie aus einem Katastrophenfilm: Wochenlang stand die Golfanlage unter Wasser.

Golfanlage im neuen Gewand

Der erste Abschlag ist jetzt ein echtes Erlebnis. Ein weiter Schlag über das Wasser eröffnet die Runde auf dem Championship Course. Loch 6 wurde zur visuellen Attraktion mit Inselgrün umgestaltet. Auch die Löcher 2 und 6 erhielten ein Redesign mit spielerischem Reiz. Die neuen Sodenbunker bringen das international erprobte Durabunker-System erstmals in dieser Form nach Österreich. Die Übungsanlagen setzen neue Maßstäbe: Putting-, Pitching- und Chipping-Greens auf Topniveau, dazu eine Driving Range mit Zielgrüns und Hightech-Ausstattung.

Ein neues Highlight erwartet Genießer nach der Runde. Ein exklusiver Steg führt vom Boathouse auf den See hinaus. Gäste können hier an einem privaten Tisch dinieren, direkt am Wasser, mit Blick auf das 18. Green.

Ein Ort mit Seele und Strahlkraft

Der Diamond Country Club ist nicht nur ein Ort für Sport. Er ist ein Symbol für Entschlossenheit und Neuanfang. Wo andere kapituliert hätten, wurde in Rekordzeit Großes geleistet. Der Club wollte nicht nur zurück auf den Platz, sondern ein neues Kapitel aufschlagen. Mit einem Golfresort, das moderner, eindrucksvoller und nachhaltiger ist als je zuvor.