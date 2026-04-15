Waldviertel atmet auf: Vollwertige Anbindung von Großhaslau an Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen

Die Entscheidung ist getroffen. Es wird eine vollwertige und direkte Anbindung in alle Richtungen bei Großhaslau an die Umfahrung Großglobnitz–Kleinpoppen geben.

"Ich habe mich für die Bevölkerung entschieden. Damit erreichen wir ein deutliches Plus an Verkehrssicherheit und die maximal mögliche Entlastung der Menschen vor Ort“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Bisher war vorgesehen gewesen, die Anbindung bei Großhaslau in einem ersten Schritt als Halbanschlussstelle umzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt auszubauen. "Wir haben diese Option ganz bewusst neu bewertet und nun priorisiert vorgezogen“, sagt Landbauer.

Im Fokus: die Anliegen der Bevölkerung

Ausschlaggebend dafür waren einerseits die Anliegen der Bevölkerung, andererseits die Tatsache, dass die Kosten unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben sind und die Finanzierung sichergestellt werden konnte. Die vollständige Anbindung wird sofort umgesetzt. „Wir schaffen mit der Entscheidung Klarheit und Planungssicherheit. Mit der vollständigen Verkehrsanbindung stellen wir auch sicher, dass vor allem bei Einsatzfahrten keine wertvolle Zeit verloren geht, wenn es darauf ankommt. Freiwillige Feuerwehr, Polizei und Rettung können sämtliche Bereiche des Landesstraßennetzes ohne Einschränkungen und Zeitverlust erreichen“, so der LH-Stellvertreter.

Vollausbau: Umfahrung wird Anspruch gerecht

Mit dem Vollausbau wird die Umfahrung ihrem Anspruch gerecht, die gesamte Region nachhaltig zu entlasten. Der Verkehr wird aus den Ortskernen verlagert, gleichzeitig ist die direkte Erreichbarkeit in alle Richtungen gesichert. Das bringt kürzere Wege, mehr Sicherheit und eine spürbare Verbesserung im Alltag der Menschen im Bezirk Zwettl. Landbauer abschließend: "Die Umfahrung ist ein zentrales Infrastrukturprojekt für das Waldviertel. Wir setzen es so um, dass es den Menschen vollumfänglich dient: sicher, vernünftig und ohne Umwege.“