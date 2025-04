× Weingut mit Buschenschank wird zum Schnäppchenpreis versteigert

Inmitten der sanften Hügel des Weinviertels wird ein einzigartiges Weingut mit Buschenschank versteigert. 2018 erfüllte sich Quereinsteiger Ernst Bauer hier seinen Lebenstraum – jetzt geht er in Pension und übergibt das außergewöhnliche Ensemble an die nächste Generation.

Im Weinviertel kommt ein Weingut samt Buschenschank unter den Hammer. 6,5 Hektar Weingarten, Forellenzucht, Kegelbahn und mehr sind zu haben. Die Versteigerung wird laut einer Aussendung vom Dienstag vom Auktionshaus Aurena durchgeführt. Die Zuschläge erfolgen am 9. Mai ab 9.00 Uhr, Gebote können bereits abgegeben werden. Der Rufpreis beträgt 1,65 Millionen Euro. Die Besichtigung ist am 24. April und 2. Mai jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr möglich.

Der Quereinsteiger Ernst Bauer hatte sich 2018 in Groß-Schweinbarth im Bezirk Gänserndorf seinen Traum erfüllt, teilte Aurena mit. In Alleinlage mit Blick vom Marchfeld bis zum Schneeberg thront das Weingut über dem Ort, direkt angrenzend liegen die eigenen Weingärten der Lagen "Neuberg" bzw. "Sandberg" mit Rebsorten wie Grüner Veltliner oder Welschriesling. 2024 trat Bauer in den Ruhestand. Nun lässt er die Liegenschaft versteigern.

Rufpreis unter Verkehrswert

Laut Aurena liegt der Rufpreis deutlich unter dem Verkehrswert von 2,8 Millionen Euro. Herzstück ist ein Buschenschank mit 310 Quadratmeter großer Sonnenterrasse und Blick auf die eigenen Weingärten, unterhalb liegen auf zwei Ebenen Weinkeller und Lagerräumlichkeiten sowie die Haustechnik. Sämtliche Ebenen sind barrierefrei befahr- bzw. begehbar. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage, geheizt wird mit einer Wasser-Wärmepumpe, drei eigene Brunnen sorgen für die Wasserversorgung.

Als zusätzliches "Schmankerl" bietet der Betrieb eine Profi-Kegelbahn mit Veranstaltungssaal und vier Bahnen, die mit 30 Metern Länge auch offiziellen Turnieranforderungen gerecht werden. Ein Herzensprojekt von Ernst Bauer ist laut Aurena nicht zuletzt die eigene Zuchtanlage für Forellen.