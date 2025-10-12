Wie durch Wunder unverletzt: Autounfall glimpflichausgegangen

Am Sonntagmorgen ereignete sich laut NÖN auf der Landesstraße zwischen Mannersdorf und Pöchlarn ein Verkehrsunfall.

Eine Pkw-Lenkerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, so viel ist bisher bekannt. Der Wagen rutschte in einen Straßengraben und blieb dort liegen. Glücklicherweise konnte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug befreien - noch dazu unverletzt. Die Bereichsalarmzentrale verständigte umgehend die Freiwilligen Feuerwehren aus Mannersdorf und Pöchlarn, die zur Unterstützung bei der Bergung des Fahrzeugs ausrückten.

Die Feuerwehr Pöchlarn setzte ein Kranfahrzeug ein, um den Pkw aus dem Graben zu heben. Nach erfolgreicher Bergung wurde das Fahrzeug auf der Fahrbahn abgestellt. Welch Wunder: Die Lenkerin konnte ihre Fahrt mit dem unbeschädigten Auto fortsetzen.

Unfallursache noch unklar

Der Einsatz der beiden Feuerwehren dauerte rund eine Stunde. Währenddessen wurde der Verkehr auf der Landesstraße entsprechend umgeleitet. Die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Untersuchungen aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.