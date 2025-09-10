WNG: Wohnen mit Weingartenblick in der Wachau – dort wo andere Urlaub machen

Ein Zuhause im UNESCO Weltkulturerbe: Die WNG realisiert en exklusives Neubauprojekt „Weingartenblick“ mit 16 Wohnungen in Spitz an der Donau/Niederösterreich.

Traumaussicht auf Weingärten © WNG

Das Wohnbauprojekt „Weingartenblick“ der Gemeinnützigen Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft in Wiener Neudorf (WNG) im Herzen der Wachau – in Spitz an der Donau, Erlahof 49 – 16 moderne Wohneinheiten. Die Genossenschaftswohnungen mit Kaufoption verbinden hier höchsten Wohnkomfort mit der einzigartigen Atmosphäre einer Kulturlandschaft, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Architektur des Projekts spiegelt die Harmonie von Tradition und Moderne wider. Großzügige Balkone, sonnige Terrassen und private Gärten laden dazu ein, die Schönheit der Natur direkt vor der eigenen Haustür zu genießen. Ob ein Kaffee zum Sonnenaufgang oder ein Glas regionaler Wein bei Sonnenuntergang – jeder Moment wird hier zu einem Erlebnis.

Helle Wohnräume © WNG

Wohngefühl: Eleganz und Komfort vereint

Hochwertig. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind lichtdurchflutet und mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Eine durchdachte Raumaufteilung, Fußbodenheizung und stilvolles Design schaffen eine Atmosphäre, die Geborgenheit und Eleganz verbindet. Nachhaltige Bauweise sorgt zudem für ein dauerhaft gutes Wohngefühl. Alle Preise beinhalten bereits einen eigenen Tiefgaragenplatz – ein Plus an Komfort und Sicherheit. Die neuen Wohnungen sind ab Herbst 2025 bezugsfertig.

Beispiel für ein Badezimmer © WNG

Kulturlandschaft. Spitz liegt eingebettet zwischen Weinbergen und Donau und bietet ein unvergleichliches Lebensumfeld. Die Region lockt mit romantischen Wanderwegen, kulinarischen Entdeckungen und kulturellen Schätzen. Gleichzeitig garantiert die Lage Ruhe und Erholung fernab des hektischen Alltags.Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit Florian Kramberger-Bacher, Tel. 02236/457 67-18, www.wng.at oder E-Mail: wohnen@wng.at