Wo einst die Kaiser wohnten: Saisonstart für Schlosspark Laxenburg

Mit dem Frühling erwacht auch der Schlosspark Laxenburg zu neuem Leben. Ab 28. März 2026 lädt Österreichs größter historischer Landschaftspark wieder zu Spaziergängen, Kultur und Naturerlebnissen ein.

Ab 28. März 2026 lädt Österreichs größter historischer Landschaftspark wieder zu Spaziergängen, Kultur und Naturerlebnissen ein. Die Franzensburg öffnet mit täglichen Führungen ihre Tore, während der Museumsshop im Innenhof Besucher*innen willkommen heißt. Auch Fähre und Bootsverleih am Schlossteich starten in die neue Saison. Bis 1. November 2026 erwartet Gäste eine weitläufige Parklandschaft, die zum Erholen einlädt und zugleich mit zahlreichen Veranstaltungen und Führungen ein abwechslungsreiches Programm bietet.

Schlosspark Flohmarkt – Premiere im Mai

Erstmals findet im Schlosspark Laxenburg ein Flohmarkt statt: Am 10. Mai 2026 verwandelt sich der Bereich beim Parkhaupteingang von 9:00 bis 14:30 Uhr in einen Treffpunkt für Schatzsucher*innen und private Verkäufer*innen. Angeboten werden Second-Hand-Kleidung, Bücher, Spielwaren, Schmuck, Geschirr, Kunst, Antiquitäten und Kleinmöbel. Für das leibliche Wohl sorgt Kulhanek’s Foodtruck aus Laxenburg. Standplätze können vorab an der Parkhauptkassa gebucht werden; die Standgebühr beträgt 35 Euro inklusive Verkaufstisch. (Bei Schlechtwetter ist der 17. Mai 2026 als Ersatztermin vorgesehen.)

Führungen durch die romantische Franzensburg

Mitten im Schlossteich thront die verspielte Franzensburg auf einer mächtigen Insel. Kaiser Franz ließ sie ab 1798 als ideale Ritterburg und Museum errichten. Bis heute ist sie im Rahmen von Führungen zugänglich und begeistert mit fantasievoll ausgestatteten Räumen sowie Kunstgegenständen aus über 800 Jahren Kunstgeschichte.

Die Museumsführungen durch die Prunkräume finden von 28. März bis 1. November 2026 täglich um 11:00, 12:00, 14:00 und 15:00 Uhr statt. Highlights sind die farbenprächtigen Glasfenster des Künstlers Gottlob Samuel Mohn, die besonders zur Mittagszeit ein eindrucksvolles Lichtspiel erzeugen.

Die Franzensburg öffnet mit täglichen Führungen ihre Tore, während der Museumsshop im Innenhof Besucher*innen willkommen heißt. Auch Fähre und Bootsverleih am Schlossteich starten in die neue Saison. Bis 1. November 2026 erwartet Gäste eine weitläufige Parklandschaft, die zum Erholen einlädt und zugleich mit zahlreichen Veranstaltungen und Führungen ein abwechslungsreiches Programm bietet.

Schlosspark Flohmarkt – Premiere im Mai

Erstmals findet im Schlosspark Laxenburg ein Flohmarkt statt: Am 10. Mai 2026 verwandelt sich der Bereich beim Parkhaupteingang von 9:00 bis 14:30 Uhr in einen Treffpunkt für Schatzsucher*innen und private Verkäufer*innen. Angeboten werden Second-Hand-Kleidung, Bücher, Spielwaren, Schmuck, Geschirr, Kunst, Antiquitäten und Kleinmöbel. Für das leibliche Wohl sorgt Kulhanek’s Foodtruck aus Laxenburg. Standplätze können vorab an der Parkhauptkassa gebucht werden; die Standgebühr beträgt 35 Euro inklusive Verkaufstisch. (Bei Schlechtwetter ist der 17. Mai 2026 als Ersatztermin vorgesehen.)

Führungen durch die romantische Franzensburg

Mitten im Schlossteich thront die verspielte Franzensburg auf einer mächtigen Insel. Kaiser Franz ließ sie ab 1798 als ideale Ritterburg und Museum errichten. Bis heute ist sie im Rahmen von Führungen zugänglich und begeistert mit fantasievoll ausgestatteten Räumen sowie Kunstgegenständen aus über 800 Jahren Kunstgeschichte.

Die Museumsführungen durch die Prunkräume finden von 28. März bis 1. November 2026 täglich um 11:00, 12:00, 14:00 und 15:00 Uhr statt. Highlights sind die farbenprächtigen Glasfenster des Künstlers Gottlob Samuel Mohn, die besonders zur Mittagszeit ein eindrucksvolles Lichtspiel erzeugen.

Wer sich lieber über die knapp 165 Stufen auf den Hohen Turm der Franzensburg wagt, wird bei der Turm- und Dachführung mit einem beeindruckenden 360°-Rundblick auf Wien, den Wienerwald, das Leithagebirge und den Schneeberg belohnt. Diese Führung findet bei Schönwetter täglich zwischen 28. März und 1. November 2026 um 13:00 und 16:00 Uhr statt.

Tickets sind online sowie im Museumsshop im Innenhof der Franzensburg erhältlich.

Parkgeschichte entdecken: Neue historische Parkführungen

Dieses Jahr können Geschichtsinteressierte noch tiefer in die bewegte Vergangenheit des Schlossparks eintauchen: In neu konzipierten Parkführungen lernt man verschiedene historische Zusammenhänge rund um die Schlossanlage Laxenburgs kennen. Neben der klassischen Führung zur Entwicklung des Parks vom Jagdgebiet der Habsburger bis zum modernen Ausflugsziel, widmen sich vier zusätzliche Rundgänge spannenden Fragen:

Wie nahe kamen sich Adel und Volk im Schlosspark Laxenburg tatsächlich?

Wie gestaltete sich die Arbeit im Schlosspark einst und wie heute?

Welche drei Kaiserinnen prägten Laxenburg?

Faszination „Rittergau“: Warum baute Kaiser Franz im Schlosspark eine mittelalterliche Themenwelt?

Tickets sind online sowie an der Kassa des Haupteingangs zum Schlosspark erhältlich. Die Führungen finden an verschiedenen Tagen statt, unter anderem am 6. April, 16. Mai, 7. Juni, 6. September und 20. September. Weitere Termine sind im Veranstaltungskalender ersichtlich.

Kaiserliche Nachmittage

Auch 2026 wird der Schlosspark wieder zur historischen Bühne: Bei den Kaiserlichen Nachmittagen präsentieren Traditionsregimenter militärische Formationen und historische Uniformen an Originalschauplätzen der ehemaligen kaiserlichen Sommerresidenz. Die Termine sind am 26. April, 24. Mai, 28. Juni und 25. Oktober 2026.

Kinderabenteuer Waldpädagogik und Führungen zum Bienenstand

Beim Kinderabenteuer Waldpädagogik steht spielerisches Entdecken der Natur im Mittelpunkt. Kinder und Familien erfahren dabei Spannendes über Tiere, Pflanzen und ökologische Zusammenhänge im Park. Die Führungen finden an ausgewählten Terminen – etwa am 19. April, 17. Mai, 21. Juni, 20. September und 18. Oktober 2026 – statt.

Führungen zum schlossparkeigenen Bienenstand bringen Interessierten am 8. Mai, 22. Mai, 12. Juni, 19. Juni, 11. September und 18. September die faszinierende Welt der Bienen näher. Im Anschluss kann der Schlosspark-Honig verkostet werden.

Wieder da: Mondscheinführungen auf der Franzensburg

Nach einer Pause kehren die beliebten Mondscheinführungen zurück. Sie stehen in der Tradition der um 1800 beliebten Nachtspaziergänge und bieten heuer ein neues Konzept: Die stimmungsvolle Tour führt auf den Hohen Turm der Franzensburg und beleuchtet, warum die Faszination für den Mond bereits vor über 200 Jahren die Gartenkunst prägte. Eine Nacht voller Geschichte und Romantik mit einem herrlichen Ausblick über den mondbeschienenen Schlosspark – am 31. Juli, 28. August und 25. September 2026.

Ritterfest im Schlosspark

Ein besonderes Highlight im Herbst ist das Ritterfest am 19./20. September sowie 26./27. September 2026. Rund um den Stapelplatz beim Bootsverleih erwartet Besucher*innen ein mittelalterliches Spektakel mit Ritterkämpfen, Musik, Marktständen und kulinarischen Angeboten.

Geisterstunde im Schlosspark Laxenburg

Ende Oktober, so heißt es, verschwimmen die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits – auch im Schlosspark Laxenburg. Die geführte Abendtour „Geisterstunde im Schlosspark Laxenburg“ erzählt düstere Kapitel der Habsburgergeschichte und geheimnisvolle Sagen rund um das Areal. Verkleidungen sind willkommen! Termine 2026: 29. und 30. Oktober.

Wo einst die Kaiser wohnten: Ferienwohnung Altes Schloss

Wer länger im Schlosspark Laxenburg bleiben möchte, kann stilvoll in der Ferienwohnung im Alten Schloss nächtigen. Die geräumige, komplett ausgestattete Unterkunft bietet Platz für die ganze Familie und ist Teil der „Selected Stays“, einem Label für außergewöhnliche Unterkünfte in Niederösterreich.