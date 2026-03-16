LH Stelzer: "Mut zum Frieden"

Die communale oö 2026 wird in mehreren Orten in Oberösterreich stattfinden und verschiedene Aspekte von Mut beleuchten.

OÖ. Am 17. April wird der communale-Auftakt in Linz gefeiert. Das Nachfolgeprojekt der Landesausstellung lädt am 8. Mai zur großen Eröffnung der Ausstellung im Schlussmuseum.

"Die communale oö greift mit dem Bauernkrieg von 1626 ein prägendes Kapitel unserer Landesgeschichte auf. Bei einem Thema, das das Wort ‚Krieg‘ im Titel trägt, geht es uns aber nicht um Schlachten oder Gewalt. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Menschen von damals – ihr Mut, ihr Zusammenhalt und ihr Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit. Die communale lädt dazu ein, diese Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und Verbindungen zur Gegenwart herzustellen", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). "Die communale wird nicht nur zu einem kulturellen Projekt, sondern auch zu einer Einladung, über Werte wie Zusammenhalt, Verantwortung und Zivilcourage nachzudenken, die auch heute für unser Zusammenleben entscheidend sind."

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Weibern war einst Sammelort der Bauernheere. Im Rahmen der communale oö 2026 wird Weibern zum Mut-Ort für gelebtes Miteinander. In Wolfsegg am Hausruck endete 1626 der oberösterreichische Bauernkrieg. Hier schließt sich 2026 der Kreis: Als letzter Austragungsort wird hier gefeiert, erinnert und nach vorne geblickt. Ein großes Fest bringt die Stimmen aller Gemeinden zusammen und lädt dazu ein, über die Rolle der Landwirtschaft damals und heute nachzudenken.