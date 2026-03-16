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© getty/Symbolbild

Sicherheitsbedenken

Serbien warnt Bevölkerung vor Reisen nach Kroatien

16.03.26, 09:49
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Serbien hat gegen ihren Nachbarn Kroatien eine Reisewarnung ausgesprochen. Das Balkanland rät seiner Bevölkerung, auf "nicht notwendigen Reisen" in das EU-Land zu verzichten.

Serbien stuft Kroatien als Risikoland ein und warnt vor Reisen dorthin. Das EU-Land erhält dabei die Warnstufe Orange, die zweithöchste von vier Risikokategorien. Serbien rät ihren Bürgern, "in der Kommunikation Vorsicht walten zu lassen und auf persönliche Sicherheit und Eigentum zu achten".

Bei öffentlichen Versammlungen und Orten soll "mit Provokationen" zu rechnen sein und diese sollten gemieden werden. Ein besonderes Sicherheitsrisiko gilt für organisierte Reisen, etwa von Sportmannschaften.

Sorgen "unbegründet"

Kroatiens Tourismusminister Tonči Galvina kann die Reisewarnung nicht nachvollziehen. Laut ihm sei die Sorge des serbischen Ministeriums "unbegründet". Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk "Hrvatska Radiotelevizija" sagte Galvina, dass die Zahl der Übernachtungen serbischer Gäste in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sei.

Zusätzlich sind rund 20.000 serbische Bürger in der kroatischen Tourismusbranche tätig. Galvina betonte, dass die Empfehlung aus Belgrad keine Auswirkungen haben wird.

Reisewarnung auch von Großbritannien und die Schweiz

Ebenfalls verwies der Tourismusminister auf einen möglichen Zusammenhang mit der derzeitigen Lage im Nahen Osten. Diese habe aber laut ihm keinen Einfluss auf die Sicherheitslage in Kroatien. Galvina erklärte, dass Kroatien zu den sichersten Ländern Europas gehört.

Schon Mitte Jänner riefen Großbritannien und die Schweiz eine Reisewarnung für Kroatien aus. Sie begründeten die Entscheidung durch die erhöhten Sicherheitsrisiken, darunter Terrorgefahr und gestiegene Kleinkriminalität.

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