Zwei Kremser Heurigenwirte erhielten Ehrennadel mit Lorbeerkranz

Der Kremser Bürgermeister Peter Molnar zeichnete zwei verdiente Heurigenwirte aus dem Kremser Stadtteil aus: Josef Pichler und Johann Resch erhielten jeweils die Kremser Ehrennadel in Silber mit Lorbeerkranz.

Josef Pichler bekam gestern die Auszeichnung für seine beeindruckende 65-jährige Tätigkeit als Heurigenwirt überreicht. Johann Resch wurde für seinen langjährigen Einsatz als Heurigenwirt sowie für sein großes Engagement als Obmann der Hauerinnung Krems-Stein und des Weinbauvereins Stein-Förthof geehrt. "Die Heurigenkultur ist ein unverzichtbarer Teil unserer Kremser Identität. Menschen wie Josef Pichler und Johann Resch haben über Jahrzehnte nicht nur ihre Betriebe geführt, sondern auch Gemeinschaft und Tradition lebendig gehalten. Dafür gebührt ihnen besonderer Dank und höchste Anerkennung“, würdigte Bürgermeister Peter Molnar das langjährige Engagement der beiden Winzer.

Die öffentliche Ehrung fand bereits beim Steiner Weinfest statt. Um die beiden Persönlichkeiten zusätzlich zu würdigen, lud Bürgermeister Molnar sie nochmals ins Rathaus ein. Zusammen mit GemeinderatWolfgang Mahrer empfing er Johann Resch, Josef Pichler musste leider krankheitsbedingt absagen.