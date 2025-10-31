Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Niederösterreich
überschlag
© DOKU-NÖ

Aus Pkw geschleudert

Zwei Teenager nach Autounfall schwer verletzt

31.10.25, 10:42
Teilen

Eine 17- und eine 18-Jährige sind am späten Donnerstagabend bei einem Autounfall in Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln) schwerst verletzt worden. 

. Der Wagen war von der L123 abgekommen und landete in einem Acker. Die Insassinnen wurden aus dem Pkw geschleudert. Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache waren im Gange, teilte die niederösterreichische Polizei am Freitag mit. Wer am Steuer saß, war ebenfalls Gegenstand der Erhebungen. Beide Frauen haben keinen Führerschein.

Das Auto blieb nach dem Unfall kurz nach 21.30 Uhr etwa 45 Meter entfernt von der Straße auf einem Feld liegen, hieß es in einer Aussendung. Die 17-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die 18-Jährige wurde ins Spital Tulln gefahren. Das Duo stammt aus dem Bezirk St. Pölten.

