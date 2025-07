Obdachloser starb nach Attacke: Slowake (29) festgenommen

Der Täter, der auch dem Obdachlosenmilieu zugeordnet wird, ist nicht geständig.

Ein Zeuge hatte Ende Juni den Polizeinotruf verständigt, da es im Loquaipark in Mariahilf zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Obdachlosen gekommen war. Einer der Männer (46) wurde dabei schwer verletzt. Als die Beamten eintrafen wurde der 46-Jährige von der Berufsrettung Wien erstversorgt.

Laut Zeugen soll das Opfer am 17. Juni kurz zuvor von einem Unbekannten zu Boden gestoßen worden sein. Dabei fiel der 46-Jährige auf den Hinterkopf und war kurze Zeit benommen, er war aber ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief vorerst ohne Erfolg.

Tod nach schwerem Sturz

Nach wenigen Tagen verstarb der 46-Jährige im Spital an den Folgen des Sturzes. Das Landeskriminalamt hatte die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde schließlich von einem Zeugen am 17. Juni im gleichen Park wiedererkannt. Durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte wurden, die Ermittlungen übernommen. Der Slowake (29) konnte daraufhin festgenommen werden. In seiner Einvernahme zeigt sich der Tatverdächtige nicht geständig.