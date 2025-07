10 Jahre Potenzialanalyse half knapp 100.000 Schülern

Nach einer Potenzialanalyse ist die Ausbildungs-Abbruchsquote nachweislich viel geringer.

OÖ. "Wir begleiten die Jugendlichen bei ihrer ersten wichtigen Zukunftsentscheidung“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer bei der Pressekonferenz zum zehnjährigen Jubiläum der Potenzialanalyse für 14-Jährige, die bereits 94.000 jungen Menschen geholfen hat, ihre Talente besser zu erkennen. Pro Schuljahr buchen 93 % der Mittelschulen und ein Drittel der AHS-Schulen diese Orientierungshilfe, die vom Land OÖ und WKOÖ mit 2 Mio. Euro gefördert wird. „Über 95 % der Schüler empfehlen die Potenzialanalyse weiter“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Stefanie Wimmer ist eine von ihnen: Die Schülerin fand das Bildungsangebot „sehr überfordernd“ und weiß erst durch die Potenzialanalyse sicher, dass sie Lehrerin werden möchte.

Nichts dem Zufall überlassen

Durch die Potenzialanalyse werden die Jugendlichen schon mit 14 Jahren bzw. AHS-Schülerinnen und Schüler in der 11. Schulstufe und damit vor der eigentlichen Ausbildungswahl angehalten, sich mit ihren eigenen Interessen und Begabungen auseinanderzusetzen. „Die Vielfalt an Ausbildungs- und Berufsangeboten ist so groß wie noch nie, umso wichtiger ist es, einen Orientierungsrahmen mit auf dem Weg zu haben, der bei Entscheidungen unterstützen kann“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Achleitner wolle den Schülern "leere Kilometer" ersparen. Aktuell gibt es in OÖ 1.400 freie Lehrstellen für 700 Lehrstellensuchende.Mit der Potenzialanalyse hat Oberösterreich ein österreichweit einzigartiges Modell entwickelt, denn ergänzend zum Selbsttest umfasst die Potenzialanalyse auch ein Psychologen-Gespräch, in dem die Ergebnisse besprochen werden. Die Potenzialanalyse hat auch bei einer großen Befragung von Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorjahr eine klare Bestätigung bekommen: Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten haben die Potenzialanalyse als sehr bzw. eher hilfreich bei der Ausbildungswahl bewertet.