10 Jahre Sandburg an der Linzer Donaulände

Die Sandburg ist der Platz Nr. 1 für Microurlaub in Linz.

Linz. Mittlerweile treffen sich die Linzer seit zehn Jahren in der Sandburg an der Donaulände. Die Location vor dem Linzer Brucknerhaus wird von vielen genutzt, die den Arbeitstag ausklingen lassen wollen. Dass das möglich ist, war lange nicht selbstverständlich. Eine Facebook-Initiative hatte 2013 entscheidend mit Druck auf die Politik mitgewirkt. Seit 8. Mai wird zehn Tage Grand Opening gefeiert, die ersten beiden Tage sind bereits ins Wasser gefallen - die Strandbar hat nur bei schönem Wetter geöffnet. Öffnungszeiten gibt es tagesaktuell auf Facebook. Am Samstag steht Musik von Sergio Flores + Stoney the Flute, am Sonntag von Jack the Bush am Programm. Am Dienstag wird Salsa getanzt.

Natürlich gibt es auch heuer wieder gratis Liegestühle. „Wir bestellen vor jeder Saison 700 Stück – und am Ende sind fast alle wieder weg. Ich hab die Hoffnung, dass nun bald jeder einen daheim hat und sich ein Sättigungseffekt einstellt“, sagt Karl Weixelbaumer.