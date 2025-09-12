50-Jähriger von Baumstamm eingeklemmt

Forstarbeiten endeten mit schwerem Unfall.

Bad Leonfelden. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung arbeitete Freitagvormittag an einem Holzspaltautomat, bei welchem er etwa sechs bis acht Meter lange Rundhölzer mit dem Holzgreifer des Holzrückewagens in die Maschine legte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Rundholz ins Rollen und fiel dem Mann auf den Fuß. Dabei wurde er unter den Rundhölzern eingeklemmt. Seine 80-jährige Mutter hörte die Hilfeschreie und setzte die Rettungskette in Gang. Mehrere Ersthelfer reagierten sofort und setzten einen Wagenheber ein, um den Stamm so weit anzuheben, dass der Verletzte befreit werden konnte.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.