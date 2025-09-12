61-Jähriger auf der Flucht von Polizei angeschossen

Ein 61-Jähriger ist Donnerstagabend im Bezirk Rohrbach auf der Flucht von einem Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden.

OÖ. Der Mann, der legal eine Faustfeuerwaffe besitzt, war nach einer Großfahndung im Grenzbereich zu Tschechien auf einer Wiese gestoppt worden. Laut der Polizei stieg er aus dem Auto und zielte unmittelbar auf einen Beamten, worauf ein Polizist auf ihn schoss.

Der 61-Jährige hatte am Abend einer Bekannten angekündigt, er werde Suizid begehen. Dabei soll er vor den Augen der Frau mit einer Waffe hantiert und dann mit dem Pkw davongefahren sein. Die Bekannte alarmierte die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Der Autofahrer wurde entdeckt, mehrere Anhalteversuche blieben erfolglos. Dabei soll er u. a. auch eine Straßensperre durchbrochen haben.

Mann bedrohte Polizisten

Nachdem er gegen 19.45 Uhr auf einer Wiese angehalten werden konnte und er offenbar einen der Polizisten bedrohte, machte ein Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf den 61-Jährigen. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen. Freitagvormittag hieß es von der Polizei, sein Zustand sei stabil.

Der mit Lebensgefahr verbundene Waffengebrauch des Polizisten wird im Rahmen eines strafprozessualen Ermittlungsverfahrens unter Leitung der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe des Innenministeriums untersucht, informierte die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Diese Stelle ist im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung angesiedelt.