70 Millionen Euro zusätzlich: Staat kurbelt Investitionen mit günstigen Krediten an

Österreichs Unternehmen bekommen heuer mehr Unterstützung: Der erp-Investitionstopf wird um 70 Millionen aufgestockt. Mit besonders günstigen Krediten soll ein Impuls für Wachstum gesetzt werden.

Um Investitionen zu fördern, stockt die Bundesregierung das erp-Kreditprogramm für 2025 um 70 Millionen Euro auf. Damit stehen heimischen Unternehmen insgesamt 500 Millionen Euro an günstigen Krediten zur Verfügung. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer will damit gezielt Wachstum fördern: "Mit günstigen Krediten setzen wir einen Investitionsanreiz und laden Unternehmen ein, jetzt in unseren Standort zu investieren."

Die Kredite werden von der aws abgewickelt und haben besonders niedrige Zinssätze – aktuell 2,25 %, für Gründer 2,125 %. Unterstützt werden etwa Gründungen, Digitalisierung und Modernisierungen. 2024 wurden über 500 Projekte finanziert – rund 60 % davon in Oberösterreich. Das zeigt: OÖ bleibt Investitionsland Nummer eins.