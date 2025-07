800 Shows, 108 Acts, 3 Tage – Linz feiert das Pflasterspektakel

Straßenkunst auf Weltklasseniveau: Das Pflasterspektakel verwandelt Linz in eine große Bühne.

Linz. Von 17. bis 19. Juli verwandelt sich Linz erneut in ein Zentrum internationaler Straßenkunst: Das 37. Pflasterspektakel begeistert mit rund 800 Shows an 40 Spielorten. 108 Künstler und Compagnien aus 34 Ländern zeigen spektakuläre Darbietungen von Akrobatik, Clownerie und Musik bis zu Feuer- und Luftshows. Heuer neu: Der Bildergarten in der Altstadt mit Karikaturisten und lebenden Statuen, eine Samba Session im Landhauspark und eine erweiterte Spektakel-Oase im Donaupark für Familien.

© Stadt Linz

Publikumslieblinge wieder in Linz

Mit dabei sind u.a. die Publikumslieblinge „Faela“, die Linzer Band „Blechsalat“ und die chilenische Kontorsionistin Nicole Mena. Als zertifiziertes Green Event achtet das Festival auf Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung – inklusive Awareness-Teams und Trinkwasserstationen. Alle Infos, Programmdetails und Auftrittszeiten gibt es ab Festivalbeginn online und an den Infopoints in der City.