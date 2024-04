Noch zu kalt: 83-Jähriger ertrinkt im Badeteich

Trotz der Warnung der heimischen Einsatzkräfte, dass das Wasser in den Seen und Teichen noch viel zu kalt ist, ging ein 83-Jähriger Schwimmen - und ertrank.

OÖ. Der 83-Jährige aus Wels, der Dienstagnachmittag ganz allein zum Schwimmen in den Großen Schacherteich in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) ging, kehrte abends nicht nach Hause zurück. Seine 80-jährige Frau und ein Bekannter suchten ihn, fanden jedoch nur Bekleidung und Badeutensilien des Vermissten am Steg. Die Polizei organisierte eine große Suchaktion mit Hunden und Tauchern.

Um 23.50 Uhr wurde der abgängige Pensionist von Feuerwehrtauchern tot im Schacherteich gefunden. Es bestehe kein Hinweis auf Fremdeinwirkung, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Warnung bleibt aufrecht: Auch wenn es am Wochenende wieder frühsommerlich warm wird, sind die Wassertemperaturen doch noch recht kühl, was den Kreislauf überfordern kann.