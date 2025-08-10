84-Jähriger vermisst – Haben Sie ihn gesehen?

Von dem 84-Jährigen fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag gegen 18:30 Uhr verließ ein 84-Jähriger aus Neuhaus am Inn (Niederbayern) eine Betreuungseinrichtung – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Trotz intensiver polizeilicher Suchmaßnahmen blieb der Aufenthaltsort bislang unklar. Die Polizeiinspektion Passau bittet daher die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

So sieht der Vermisste aus

Der Vermisste ist etwa 175–178 cm groß, wiegt rund 75–80 kg und hat auffällig geschwollene Beine. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine kurze, schwarze Hose sowie ein T-Shirt, dessen Farbe nicht bekannt ist. Vermutlich ist er barfuß unterwegs.

Neuhaus am Inn liegt direkt an der Grenze zu Oberösterreich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0049 851 / 9511-0 entgegen.