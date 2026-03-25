AK-Test zum Reifenwechseln deckt große Preisunterschiede von bis zu 176 Prozent

Paketpreise sind zwar günstiger, aber viele benötigen gar nicht alle Leistungen.

OÖ. Mit 15. April endet die Winterreifenpflicht und spätestens dann wechseln Autofahrer auf Sommerreifen. Wer seine Reifen nicht selbst wechseln und auch nicht zu Hause lagern will, lässt das von Profis erledigen. Die AK Oberösterreich hat bei 58 Reifenhändlern erhoben, wieviel sie für diesen Service verlangen. Die Preise für das Gesamtpaket – Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagerung bis zur Wintersaison – liegen zwischen 84 und 171,40 Euro.

Erhoben wurden Einzelpreise bzw. Paketpreise für die Serviceleistungen, herangezogen wurden dafür Reifen der Dimension 225/50 R17. Preisvergleiche werden durch unterschiedliche Faktoren erschwert, etwa weil manche Werkstätten für das Wuchten unterschiedliche Preise verrechnen, je nachdem, ob die Räder Stahl- oder Alufelgen haben.

Der günstigste Preis für das Umstecken von vier Rädern inklusive Wuchten (Alufelgen) wird von der Firma Reifen Hieke in Helfenberg (Bez. Rohrbach) um 45 Euro angeboten. Für dieses Service legt man beim teuersten Anbieter 124 Euro und somit um 176 Prozent mehr ab.Das günstigste Gesamtpaket (Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagerung) gibt es bei Reifen Vitzthum in Geretsberg (Bez. Braunau) um 84 Euro. Dieselbe Gesamtleistung kostet beim teuersten Anbieter 171,40 Euro.