BÄREN-ALARM im Waldviertel: Bärenwald Arbesbach öffnet wieder!

Der Frühling kommt – und mit ihm die Bären! Ab Samstag, 28. März öffnet der BÄRENWALD Arbesbach nach der Winterpause wieder seine Pforten. Und heuer gibt es gleich mehrere Gründe für einen Besuch.

Erstmals zu sehen ist Neuzugang Mici – die slowenische Bärin wurde im November 2025 von Vier Pfoten gerettet und genießt nach einer Zahloperation nun endlich wieder ihr gesamtes Revier. Ihr erster Weg führte sie direkt zum Teich – der ist zum Glück nicht mehr zugefroren. Auch Felix hat sein erstes Frühlingsbad bereits genommen. Nur Erich und Brumca gähnen noch mächtig um die Wette.

Komplett neuer Besucherpfad

© Bärenwald Arbesbach

Nach der Erweiterung im Herbst 2025 bietet der BÄRENWALD drei neue Gehege sowie einen komplett neu gestalteten Besucherpfad und Ausstellungsbereich – mit brisanten Infos zu Tierschutz-Themen von illegalem Welpenhandel bis zu nachhaltiger Ernährung.

Doch nicht alle Bären sind schon zu sehen: Der traumatisierte, fast blinde Dunbar bleibt vorerst im Eingewöhnungsgehege – macht aber laut Vier Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg große Fortschritte.

Und was ist mit Tim?

© Bärenwald Arbesbach

Und der nächste Rettungsfall wartet bereits: Tim, der letzte Bär in Gefangenschaft in Slowenien, vegetiert in einem privaten Zoo auf Betonboden dahin. Vier Pfoten kämpft um seine Freilassung – bisher ohne Erfolg. Rosenberg: "Es bricht uns das Herz."