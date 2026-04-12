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2,16 Promille

Alko-Lenker schlief auf der Autobahn im Pkw ein

12.04.26, 12:38
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Der Alkotest ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Pucking. Ein stark alkoholisierter Autofahrer, ein 42-jähriger Dominikaner aus Wels, hat am Samstag gegen 22.00 Uhr auf der Westautobahn seinen Wagen am rechten Fahrstreifen geparkt und ist eingeschlafen. Zuvor war ein Notruf bei der Landesleitzentrale eingegangen, dass ein in Richtung Salzburg fahrendes Auto die Fahrspur nicht halten könne. Die Autobahnpolizei Haid fand dann im Gemeindegebiet von Pucking (Bezirk Linz-Land) den auf der A1 stehenden Wagen.

Das Auto wurde von der Polizei abgesichert und auf den Pannenstreifen geschoben. Der Alkotest bei dem Mann zeigte einen Wert von 2,16 Promille. Dem 42-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt. Die Asfinag brachte das Fahrzeug zum nächsten Rastplatz, um weitere Gefahrensituationen zu verhindern.

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