Alkotest-Polizei
© APA/BARBARA GINDL

Mit 1,62 Promille

Alkoholisierter Pkw-Lenker krachte in Oberösterreich gegen Baum

23.11.25, 08:45 | Aktualisiert: 23.11.25, 17:21
Zwei Personen bei Unfall im Bezirk Ried im Innkreis verletzt

Lohnsburg. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich hat laut Polizei am Samstagabend gegen 18.45 Uhr im Gemeindegebiet von Lohnsburg (Bez.Ried im Innkreis) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem Baum kollidiert. Zwei Mitfahrer im Alter von 40 und 47 Jahren wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomat-Test beim Lenker verlief mit 1,62 Promille positiv.

Dem 23-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem wird er angezeigt.

