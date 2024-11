Roland D., der am Montag im Mühlviertel zwei Menschen erschossen haben soll, ist tot aufgefunden worden.

Oberösterreich. Laut einem Bericht der "OÖN" wurde der Tatverdächtige Roland D. am Samstag tot in einem Waldstück in der Gemeinde Arnreit aufgefunden. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen aus Ermittlerkreisen. Die Polizei soll demnach am Nachmittag nähere Informationen bekanntgeben.

