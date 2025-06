Anreisestopp beim "Woodstock der Blasmusik"

Das "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis startet heuer mit einer Gewitterwarnung. Die Veranstalter haben einen Anreisestopp verhängt, eine Evakuierung des Geländes ist wahrscheinlich.

Der Auftakt des Festivals „Woodstock der Blasmusik“ steht unter keinem guten Stern: Wegen drohender Gewitter wurde am Donnerstag ein Anreisestopp verhängt. Besucher sollen vorerst nicht weiterfahren, sondern auf Ausweichparkplätze in Ried ausweichen. Eine Evakuierung des Festivalgeländes steht im Raum. Gäste werden gebeten, Schutz in Autos oder Wohnwägen zu suchen.

Gegen 18 Uhr soll sich die Wetterlage beruhigen. Ob geplante Acts wie Saso Avsenik oder Querbeat auftreten können, ist noch offen. Insgesamt sind 150 Künstler*innen und neun Bühnen vorgesehen – ein musikalisches Highlight ist das "Gesamtspiel" am Samstag.