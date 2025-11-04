Alles zu oe24VIP
Aufbau läuft auf Hochtouren.
© Mike Wolf

Vorfreude auf Markt

Aufbau des Linzer Christkindlmarkts hat begonnen

04.11.25, 16:06
In Linz hat der Aufbau des Christkindlmarkts begonnen – die Vorfreude auf den Advent steigt. 

Linz. Weihnachtsstimmung liegt in der Luft: In Linz haben die Aufbauarbeiten für den traditionellen Christkindlmarkt im Volksgarten begonnen. Schon jetzt werden Hütten aufgestellt, Lichterketten montiert und die ersten Dekorationen angebracht. Bis Ende November soll alles fertig sein – pünktlich zur offiziellen Eröffnung am 22. November.

Rund 70 Stände laden dann wieder zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Neben regionalem Kunsthandwerk, duftendem Punsch und süßen Spezialitäten wird es heuer auch neue Bühnenauftritte und ein erweitertes Kinderprogramm geben. Die Stadt Linz rechnet mit zehntausenden  Besuchern und verspricht: „Der Volksgarten wird wieder in festlichem Glanz erstrahlen.“

