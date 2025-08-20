Alles zu oe24VIP
Störche aus Perg
© ÖBB

Eltern noch da

Aus ÖBB-Nest: Jungstörche aus Perg starteten bereits Richtung Süden

20.08.25, 10:52
Seit Anfang Juli sind alle Vögel flügge und seit wenigen Tagen sind nur mehr die Eltern im Nest. 

Perg. Die fünf Jungstörche aus dem bekannten ÖBB-Storchennest in Perg sind flügge geworden und brechen nun zu ihrer ersten großen Reise auf. Seit Anfang August schließen sie sich den Schwärmen aus Nordeuropa an und ziehen gemeinsam in ihre Winterquartiere in Afrika. Dabei stehen ihnen zwei klassische Flugrouten zur Verfügung: entweder über Gibraltar im Westen oder über die Türkei im Osten. Manche Störche schaffen es sogar bis nach Südafrika – eine beeindruckende Leistung für die jungen Vögel, die erst im März geschlüpft sind.

Eltern bleiben möglicherweise daheim

Während die Jungvögel den weiten Weg in den Süden antreten, könnten die Altstörche erneut in Österreich bleiben. Sollte dies auch 2025/26 der Fall sein, wäre es die mittlerweile fünfte nachgewiesene Überwinterung in Österreich.

