Zwei Radfahrer wurden verletzt.

Bei einer Fahrrad-Demonstration in Linz kam es am Freitagabend zu einer Kollision zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern. Die 20-jährige Autofahrerin versuchte wiederholt, sich aus der Gruppe der Radfahrer zu befreien, was zu den Zusammenstößen führte. Zwei Radfahrer im Alter von 42 und 61 Jahren wurden leicht verletzt. Die Frau gab an, überfordert gewesen zu sein und die Demo nicht bemerkt zu haben. Alkoholtests bei den Beteiligten verliefen negativ.