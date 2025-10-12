Alles zu oe24VIP
© Getty/Symbolbild

Wels-Land

Autofahrer raste in Oberösterreich mit 145 km/h durch 70er-Zone

12.10.25, 10:13 | Aktualisiert: 12.10.25, 14:03
Polizei nahm 29-Jährigem den Führerschein ab

Edt bei Lambach. Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist in der Nacht auf Sonntag in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) ein Autofahrer von der Polizei erwischt worden. Der 29-Jährige raste kurz vor Mitternacht mit 145 km/h durch eine 70er-Zone und überholte dabei ein anderes Fahrzeug.

Die Polizei stoppte den Einheimischen wenig später in der Nähe und nahm ihm den Führerschein ab.

