56-Jähriger bei Arbeitsunfall in Sägewerk getötet

Der Niederösterreicher wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

NÖ. Zu dem tragischen Unglück kam es am Samstag in einem Sägewerk in Zarnsdorf, einer Katastralgemeinde von Wolfpassing (Bezirk Scheibbs). Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 56-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 13 Uhr alarmiert. Für den Mann aus dem Bezirk Scheibbs kam aber jede Hilfe zu spät. Der Unfallhergang war vorerst nicht bekannt. Ermittlungen seien im Laufen, hieß es von der Polizei am Sonntag auf Anfrage. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes auch der Notarzthubschrauber C15, ein Bezirkseinsatzleiter sowie die Freiwillige Feuerwehr. Das Arbeitsinspektorat wurde den Erhebungen beigezogen.