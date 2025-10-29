Baustellen-Drama: Riesiges Beton-Element erschlägt Arbeiter

Schweres Unglück auf einem Werksgelände in Linz: Ein 49-jähriger Arbeiter ist am Mittwochnachmittag tödlich verunglückt, als ein tonnenschweres Betonelement aus der Halterung riss und ihn einklemmte.

Der Unfall ereignete sich am 29. Oktober 2025 gegen 13.30 Uhr auf einer Baustelle einer externen Firma, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte. Der aus Linz stammende türkische Staatsbürger war gemeinsam mit Kollegen mit Bauarbeiten beschäftigt, als ein Kran ein massives Hohlbetonelement anhob. Plötzlich löste sich die etwa fünf Meter lange und zweieinhalb Meter hohe Platte aus ihrer Verankerung.

Das schwere Bauteil kippte im aufgestellten Zustand in Richtung des Krans – genau in dem Moment, als sich der 49-Jährige zwischen der Betonplatte und dem Fahrzeug befand. Der Mann hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und wurde von der tonnenschweren Konstruktion eingeklemmt.

Jede Hilfe kam zu spät

Kollegen und Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe, doch für den Arbeiter kam jede Unterstützung zu spät. „Tragischerweise verstarb der 49-Jährige trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle“, so die Polizei.

Wie es zu dem tragischen Zwischenfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären.