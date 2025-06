Bestnote für Badeseen in OÖ

41 von 43 Badestellen locken mit ausgezeichneter Wasserqualität.

Oberösterreichs Badeseen laden derzeit mit ausgezeichneter Wasserqualität zum Abtauchen ein. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) prüfte im Juni 43 Badestellen im Bundesland, 41 davon erhielten die Bestnote „ausgezeichnet“.

Gewässer auf Bakterien untersucht

Untersucht wurden die Gewässer auf E-Coli und Enterokokken, die Hinweise auf fäkale Verunreinigungen geben können. Doch Entwarnung: Die Messwerte sprechen klar für ungetrübten Badespaß. Lediglich die Badestellen „Laiter“ am Irrsee und jene in Steyregg am Pleschingersee wurden aufgrund leicht erhöhter Bakterienwerte mit „gut“ bewertet. Wer also Erfrischung sucht, findet sie diesen Sommer nicht nur in türkisblauem Wasser, sondern auch mit dem guten Gefühl bester Qualität. Perfekt für heiße Tage und sonnige Stunden an den Seen Oberösterreichs.

Auch international kann sich Österreich sehen lassen: Im europäischen Vergleich rangiert das Land mit fast 96 Prozent „ausgezeichneter“ Badestellen auf Platz vier – hinter Zypern, Bulgarien und Griechenland.