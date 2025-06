Magistratsmusik lädt zum Sommerkonzert

Ein Open-Air-Konzert der Extraklasse erwartet die Besucher.

Am Montag lädt die Linzer Magistratsmusik um 19 Uhr zum traditionellen Open-Air-Sommerkonzert auf den Hauptplatz. Inmitten der Linzer Altstadt erklingen bei freiem Eintritt schwungvolle Tanzmusik, moderne Blasmusik und Klassiker von Stevie Wonder, The Andrew Sisters, Carole King, den Seern und den Oberkrainern, teils auch mit Gesang.

Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) betont die belebende Wirkung solcher Konzerte für die Innenstadt. Der musikalische Sommer geht weiter: Am 3. Juli gastiert das Orchester im Musikpavillon und am 10. Juli auf der Kulturbühne in Bad Aussee. Ein klangvoller Start in den Sommer erwartet die Besucher, mit einem bunten Mix aus Volkskultur, Pop und Big Band-Sound!