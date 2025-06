Nahost-Krieg: Jetzt mischt auch China mit

China hat den USA vorgeworfen, mit den Angriffen auf Atomanlagen im Iran den Konflikt im Nahen Osten anzuheizen. Die Regierung in Peking verurteile die Angriffe "aufs Schärfste", erklärte das chinesische Außenministerium am Sonntag.

Die Attacken führten zu einer Eskalation der "Spannungen im Nahen Osten", hieß es weiter. "China ruft alle Konfliktparteien, vor allem Israel dazu auf, das Feuer so schnell wie möglich einzustellen."

Peking hat nach Angaben von Irans Außenminister Abbas Araqhi in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Moskau versucht, im UN-Sicherheitsrat eine Resolution für das Ende des Krieges zwischen dem Iran und Israel einzubringen.

USA schalteten sich in Konflikt zwischen Israel und dem Iran ein

In der Nacht zum Sonntag hatten sich die USA in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und nach den Worten von US-Präsident Donald Trump die drei wichtigsten iranischen Atomanlagen in Natans, Fordo und Isfahan angegriffen.

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet, um nach eigenen Angaben gegen das fortgeschrittene iranische Atomprogramm vorzugehen und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen.