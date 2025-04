Blasmusik-Konzertsommer: Mehr als 50 Events in Linz

Sehr beliebt sind die 26 frei zugänglichen Open-Air-Konzerte am Hauptplatz.

Mit über 50 Konzertterminen bereichern die Linzer Blasmusikformationen auch heuer das kulturelle Leben der Stadt. An unterschiedlichsten Spielorten, vom Brucknerhaus bis zum Urfahranermarkt, von Volkshäusern bis zu Kirchen, präsentieren sie musikalische Vielfalt von traditioneller bis modern arrangierter Blasmusik und Orchestermusik aus allen Genres.

26 Open-Air-Konzerte am Hauptplatz

© Stadt Linz/KK

Besonders beliebt sind die 26 frei zugänglichen Open-Air-Konzerte am Hauptplatz, beim Musiktheater im Volksgarten und im Musikpavillon Donaupark. Diese starten ab Ende Mai und finden wöchentlich dienstags, mittwochs und donnerstags statt. Die Veranstaltungen werden in Kooperation mit dem Blasmusikverband Linz-Stadt organisiert und sind ein fixer Bestandteil des Linzer Kultursommers. „Die Blasmusikformationen sind ein lebendiger Teil unseres Kulturlebens und bieten ein großartiges Angebot für Bürgerinnen, Bürger und Gäste“, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Das vollständige Programm ist online unter linztourismus.at/events oder linztermine.at abrufbar. Ein Jahresprogramm-Folder des Tourismusverbands bietet eine praktische Übersicht aller Termine.