Eier-Krise in Tirol vorbei

Die Eierlage ist in Tirol nun wieder stabil. Auch im Sommer werde es genügend Eier geben.

Rund um Ostern steigt der Eierverbrauch in Tirol stark an, etwa vier Millionen zusätzliche Eier werden benötigt. Die heimische Geflügelwirtschaft war zuletzt angespannt, mittlerweile ist die Lage jedoch wieder stabil. „Gottseidank ist die Eierkrise vorbei“, so Hermann Huber, Obmann der Tiroler Geflügelwirtschaft.

Nachfrage ging mit Ende der Wintersaison zurück

Grund für die Entspannung sei das Ende der Wintersaison im Tourismus. In Tirol werden heuer rund 400.000 Ostereier produziert. Probleme bereiten der Branche weiterhin Personalmangel und fehlende Nachfolger. Trotz Herausforderungen blickt Huber optimistisch in die Zukunft. Wenn keine neue Krise eintritt, sei die Versorgung bis Jahresende gesichert, auch im Sommer seien genügend Eier vorhanden.