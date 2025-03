Blütenmeer in Linz: Frühlingsblumen für Parks und Plätze

Mit dem Frühling erblüht Linz: Die Stadtgärtner pflanzen 70.000 Blumen, um Parks und Plätze in ein farbenfrohes Blütenmeer zu verwandeln. Ergänzend sorgen Narzissen und Tulpen für leuchtende Akzente.

Linz startet in den Frühling: Ab heute pflanzen die Stadtgärtner 70.000 Blumen, darunter Hornveilchen, Gänseblümchen und Vergissmeinnicht. Ergänzend setzen 9.000 Narzissen und Tulpen Farbakzente, insbesondere im Botanischen Garten.

Die Pflanzen stammen aus der stadteigenen Gärtnerei, wo sie nachhaltig und in Handarbeit gezogen werden. Der Volksgarten macht den Anfang, gefolgt von Beeten am Hauptplatz. Insgesamt werden 2.000 Quadratmeter an 30 Standorten bepflanzt.

Die Erde wird mit recyceltem Kompost angereichert, um ein gesundes Wachstum zu fördern. So wird Linz nicht nur bunter, sondern auch nachhaltiger gestaltet.