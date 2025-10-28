Broadway Meets Pop begeistert in Linz

Broadway trifft Pop – ein spektakuläres Musik-Highlight am 14. November in der TipsArena Linz.
Linz. Mit Broadway Meets Pop verschmelzen Welthits aus 100 Jahren Musicalgeschichte mit dem modernen Sound der Popmusik. Klassiker wie Phantom der Oper, Mamma Mia, Les Misérables oder The Greatest Showman erklingen neu interpretiert in einer mitreißenden Show. Musical-Stars wie Jan Ammann, Patrick Stanke, Karolin Konert und Sophia Riedl stehen gemeinsam mit The Voice of Germany-Gewinnerin Ivy Quainoo auf der Bühne.
Am 14. November gastiert das Show-Highlight in der TipsArena Linz. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken und die Show in LInz live erleben.