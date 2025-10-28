Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Die größten Musicalhits mit Pop-Stimmen.

Am 14. November

Broadway Meets Pop begeistert in Linz

28.10.25, 12:24
Teilen

Broadway trifft Pop – ein spektakuläres Musik-Highlight am 14. November in der TipsArena Linz. 

Linz. Mit Broadway Meets Pop verschmelzen Welthits aus 100 Jahren Musicalgeschichte mit dem modernen Sound der Popmusik. Klassiker wie Phantom der Oper, Mamma Mia, Les Misérables oder The Greatest Showman erklingen neu interpretiert in einer mitreißenden Show. Musical-Stars wie Jan Ammann, Patrick Stanke, Karolin Konert und Sophia Riedl stehen gemeinsam mit The Voice of Germany-Gewinnerin Ivy Quainoo auf der Bühne.

Am 14. November gastiert das Show-Highlight in der TipsArena Linz. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken und die Show in LInz live erleben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden