Bürgermeister wird neuer Pensionistenchef
Statt Gerstorfer

Bürgermeister wird neuer Pensionistenchef

17.10.25, 10:45
„Solidarität bedeutet, füreinander da zu sein, wenn es im Leben einmal schwierig wird“, sagt Norbert Höpoltseder zu den 70.000 Mitgliedern des oö. Pensionistenverbands. 

. Es war ein einstimmiges Votum: Am 14. Oktober wählte der Landesvorstand des Pensionistenverbands Oberösterreich Norbert Höpoltseder zum neuen Landespräsidenten. Er folgt auf Birgit Gerstorfer, die künftig als Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich auf Bundesebene im Einsatz ist.  

Der 65-jährige ist noch bis Ende Oktober Bürgermeister der Gemeinde Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land). Nach 18 Jahren an der Spitze der Gemeinde übergibt er sein Amt an seinen Nachfolger.Höpoltseder war als Vorsitzender der FSG-Fraktion auch in der Personalvertretung bei der Polizei tätig. Norbert Höpoltseder zu seiner Motivation. „Ich möchte jenen eine Stimme geben, die über Jahrzehnte hinweg den gesellschaftlichen Zusammenhalt getragen haben.“ Seine Schwerpunkte wird er auf die Stärkung der sozialen Teilhabe, die Absicherung von Pflege und Gesundheit, die Förderung digitaler Inklusion sowie einer aktiven politischen Interessenvertretung setzen.

