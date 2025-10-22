Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Camping-Sommer mit Rückgang in OÖ
Camping-Sommer mit Rückgang in OÖ

22.10.25, 13:10
Trotz eines durchwachsenen Sommers bleibt Camping in Österreich beliebt: 4,3 Millionen Nächtigungen wurden im Juli und August verzeichnet – ein leichter Rückgang, aber weiterhin ein starkes Ergebnis. 

OÖ. Laut einer Auswertung des Reiseportals camping.info zählten Österreichs Campingplätze im Juli und August 2025 insgesamt 4.318.735 Nächtigungen – ein Minus von 4,7 Prozent im Vergleich zum Rekordsommer 2024. Besonders stark betroffen war Oberösterreich mit einem Rückgang von 12,55 Prozent.

Regenwetter sorgte für wenige Buchungen

Ursache war der regenreiche Juli, der viele Camper zu kurzfristigen Änderungen oder Reisen in südlichere Regionen veranlasste. Nur Wien (+24,4 Prozent) und das Burgenland (+11,7 Prozent) verzeichneten Zuwächse. Dennoch liegt das Campingniveau in Österreich weiter auf hohem Stand. Auch international bleibt das Land beliebt, vor allem bei Gästen aus Deutschland und den Niederlanden. Mit über 600 Campingplätzen im Land, modernen Anlagen und digitaler Buchungsmöglichkeit per App startet nun die Frühbuchungsphase für die Saison 2026.

