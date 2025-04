Camping um 5 % teurer: Durchschnittsnacht kostet in Österreich 38,30 Euro

In Vorarlberg ist das Campen am teuersten, in Wien am günstigen.

OÖ. Wie viel zahlen Camper 2025 für eine Übernachtung in Europa? Das Campingportal www.camping.info, das mit jährlich rund 135 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden europäischen Informationsquellen für Campingurlaube zählt, hat die Preise von über 20.000 europäischen Campingplätzen in 34 Ländern ausgewertet. Eine Übernachtung für zwei Personen mit Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe wurde verglichen. Österreich gehört mit einem Durchschnittspreis von 38,30 Euro pro Nacht zu den teureren Campingländern. Die Preise auf österreichischen Campingplätzen sind im Schnitt um 5,36 % gestiegen. Schaut man auf die einzelnen Bundesländer, gibt es teils große Unterschiede. Teuerste Bundesländer: Vorarlberg: 43,80 € (+6,60 %)

Tirol: 42,16 € (+5,40 %)

Kärnten: 40,72 € (+3,88 %) Mittelpreisige Bundesländer: Salzburg: 36,71 € (+5,58 %)

Oberösterreich: 36,14 € (+7,34 %)

Burgenland: 35,85 € (+23,88 %)

Steiermark: 33,42 € (+4,44 %) Günstigere Bundesländer Niederösterreich: 32,87 € (+4,05 %)



Wien: 31,87 € (+20,26 %)