Cold Case: Seit 37 Jahren steht 13.600 Euro Ergreiferprämie auf Sportredakteur-Mörder

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt gibt es sieben unaufgeklärte Mordfälle.

Vor 37 Jahren wurde der OÖN-Sportredkateur Günther Schädel nach einer Lokaltour mitten in der Linzer Altstadt erschossen. Der Fall ist bis heute absolut rätselhaft. Ungeklärte Morde sind in OÖ ein Ausnahmefall, denn im Schnitt wurden in den letzten 50 Jahren 96 % aller Mordfälle aufgeklärt. Es gibt nur sieben Cold Cases in Linz. Warum war der Schuss in den Kopf von Günther Schädel so genau gezielt? Es war keine „große Geschichte“, die dem Redakteur das Leben kostete. „Es war ein ganz banales Motiv“, sind die Ermittler überzeugt.Es gibt noch immer eine Ergreiferprämie von 13.600 Euro. In Linz wird sich die Urban Legend erzählt, dass ein Volksblatt-Redakteur der Mörder gewesen sein könnte...