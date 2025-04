Darum sollte man Konzerttickets nie mit Sofortüberweisung kaufen

Bevor der Festivalsommer startet, gibt die AK OÖ Tipps zum Kartenkauf.

OÖ. Wer Konzert- oder Festivaltickets online kauft, sollte besonders vorsichtig sein. Gefälschte Tickets, unseriöse Verkäufer und überteuerte Preise sind keine Seltenheit. Wer hier zuschlägt, riskiert viel Geld und verpasst am Ende das Event. Daher rät die AK Oberösterreich: Kaufen Sie Ihre Tickets immer direkt über die Website des Veranstalters oder über offizielle Plattformen und bezahlen Sie nur mit sicheren Zahlungsmitteln.

Besonders in sozialen Netzwerken wie etwa Facebook und auf Zweitmarkt-Plattformen wie Willhaben sind gefälschte Tickets und betrügerische Angebote für Konzerte, Festivals oder Sportevents weit verbreitet. Betrüger nutzen Fake-Profile, bieten Tickets zu überhöhten Preisen an und fordern schnelle Bezahlung per PayPal „Friends & Family“ oder Sofortüberweisung. Doch diese Zahlungsarten bieten keinen Käuferschutz. Nach der Zahlung bricht der Kontakt ab und die Geschädigten sitzen mit ungültigen oder ohne (gültige) Tickets da.

Viele Veranstalter setzen inzwischen auf personalisierte Tickets, um Betrug zu verhindern. Diese sind nur mit passendem Lichtbildausweis gültig. Ob und wie ein Ticket weitergegeben werden darf, steht in den AGB oder auf der Website des Veranstalters.