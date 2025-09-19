Alles zu oe24VIP
Seecamping Berau
Tirol und OÖ stark

Das waren heuer die beliebtesten Campingplätze Österreichs

19.09.25, 09:45
Camping.info untersuchte das Nutzerverhalten und ermittelte daraus die 100 beliebtesten Campingplätze der diesjährigen Urlaubssaison. 

. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt – Camping boomt und ist beliebt wie nie zuvor. Das Reiseportal camping.info, mit jährlich über 135 Millionen Seitenaufrufen eine der größten Campingplattformen Europas, hat die 100 gefragtesten Campingplätze 2025 auf Basis einer Nutzeranalyse ermittelt. Die Auswertung zeigt, welche der rund 23.000 gelisteten Plätze in dieser Saison am meisten geklickt wurden – und damit bei Campern besonders hoch im Kurs stehen. 

Unter den zehn gefragtesten Campingplätze der Saison 2025 befinden sich zwei in OÖ, nur ein Tiroler Campingplatz ist noch beliebter als OÖ:

1. Campeggio Europa Silvella in Italien
2. Union Lido Mare in Italien
3. Centro Vacanze Pra’ delle Torri in Italien
4. Camping Vidor Family & Wellness Resort in Italien
5. Insel-Camp Fehmarn in Deutschland
6. Ferienparadies Natterer See in Österreich
7. Campingpark Kühlungsborn in Deutschland
8. Camping Resort Zugspitze in Deutschland
9. Berau am Wolfgangsee in Österreich
10. Camp MondSeeLand in Österreich
 

Die 10 gefragtesten Campingplätze der Saison 2025 in Österreich: 

1. Ferienparadies Natterer See, Natters, Tirol
2. Berau am Wolfgangsee, Sankt Wolfgang, Oberösterreich
3. Camp MondSeeLand, Tiefgraben, Oberösterreich
4. Camping Sonnenland, Lutzmannsburg, Burgenland
5. Grubhof, St. Martin bei Lofer, Salzburg
6. MICAMPA Wien Donau, Wien
7. Ferienpark Terrassencamping Süd-See, Walchsee, Tirol
8. Natürlich HELL., Fügen, Tirol
9. Camping Grabner, Steinbach am Attersee, Oberösterreich
10. MICAMPA Wien Wienerwald, Wien

Das illegale Camping wurde im Salzkammergut eingedämmt. Mit dem Start in die Sommersaison griffen am Attersee strengere Regelungen gegen illegales Campieren und nächtliches Dauerparken. Seit 1. Mai gelten auf der B 152 (Seeleitenstraße) und der L 544 (Großalmstraße) auf ausgewiesenen Parkflächen Nachtparkverbote zwischen 23 und 04 Uhr.

