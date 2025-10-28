„Dem Klienten geht es gut“-Sätze sind Geschichte

Mehr als 2.000 Beschäftigte und ihre Schützlinge profitieren.

OÖ. Die Arbeiterkammer Oberösterreich unterstützt aus Mitteln des Zukunftsfonds ein neues Digitalprojekt, um die mobile Pflege zu entlasten: Eine vereinfachte, einheitliche Pflegedokumentation reduziert den Aufwand für mehr als 2.000 Pflegekräfte. Das Prinzip „Weniger ist mehr“ bildet die Basis: Nur noch wesentliche pflegerische Maßnahmen, medizinische Anweisungen und relevante Auffälligkeiten werden dokumentiert. Routinetätigkeiten und Allgemeinsätze wie „Dem Klienten geht es gut“ entfallen.

Im Rahmen des von der Arbeiterkammer Oberösterreich begleiteten und mit 75.000 Euro aus dem AK-Zukunftsfonds geförderten Projekts wurden bestehende Dokumentationsprozesse analysiert, neu strukturiert und praxisgerecht vereinfacht. Daraus entstand ein umfassendes Handbuch mit klaren Empfehlungen für die tägliche Anwendung in der mobilen Pflege. Eingereicht hat die ARGE Mobile Betreuung & Pflege OÖ, die 12 Organisationen vertritt.