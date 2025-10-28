Franzose attackierte andere Gäste im Hotel

Ein 29-jähriger Urlauber drehte völlig durch und ging völlig grundlos auf zwei Männer los. Er wurde festgenommen.

Wien. Ein Mitarbeiter eines Hotels im Brennpunktbezirk Favoriten alarmierte am Montag gegen 20.30 Uhr die Polizei, da sich ein Hotelgast gegenüber anderen Gästen aggressiv verhalten haben soll.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der 29-jährige Franzose im Eingangsbereich und zeigte sich von Beginn an den Uniformierten unkooperativ. Als die Beamten mit dem Urlauber in sein Zimmer gingen, um seine Identität mittels Ausweises zu überprüfen, fing dieser an, schreiend auf Französisch zu schimpfen. Plötzlich holte der 29-Jährige aus und versuchte mit einem Faustschlag einen der Polizisten zu attackieren.

Doch die Beamten konnten den Franzosen überwältigen und anschließend festnehmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige kurz zuvor zwei Hotelgäste (beide 23 Jahre alt) auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Dabei fiel einem der Opfer das Handy aus der Hand und wurde beschädigt. Der aggressive Franzose befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.