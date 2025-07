Digitale Bildung: Oberösterreich fördert Medienkompetenz

Oberösterreich setzt auf digitale Bildung – mit zahlreichen Workshops und Camps für junge Menschen.

OÖ. Am Tag der Jugendkompetenzen am 15. Juli verweist Jugend-Landesrat Christian Dörfel auf die führende Rolle Oberösterreichs im Bereich der Medienpädagogik. Angebote wie das DigiCamp, KI-Workshops oder das Peer-Projekt „DigiPros“ vermitteln digitale Kompetenzen altersgerecht und praxisnah.

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für einen sicheren, kritischen Umgang mit digitalen Technologien zu sensibilisieren. Rund 150 Jugendliche nehmen am DigiCamp teil, über 230 Workshops fanden 2024 statt. Damit stärkt das Land gezielt den bewussten Umgang mit Social Media, KI und digitalen Tools. Auch in der Schule steht die digitale Kompetenz am Lehrplan, in OÖ gibt es sogar eine Schule mit Digi-Schwerpunkt.