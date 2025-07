Mehr Einsätze auf dem Wasser: Sommer fordert Wasserpolizei

Zum Ferienstart ist die Wasserpolizei mit fünf Booten auf Donau und Seen verstärkt im Einsatz.

OÖ. Mit Ferienbeginn steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Einsätze für die Wasserpolizei in Oberösterreich. Fünf Polizeiboote patrouillieren verstärkt auf der Donau und den großen Seen wie Attersee, Mondsee und seit Kurzem wieder auf dem Traunsee. „Wie auf der Straße kontrollieren wir auch auf dem Wasser Patente, Zulassungen und Alkohol“, erklärt Christian Hauser von der Wasserpolizei. Besonders beliebt sind die Seen bei Hobbysportlern – und gerade hier kommt es häufig zu Überschätzungen. „Viele unterschätzen Wind, Wellen und die eigene Kondition.“

© Wasserpolizei

Daher mahnt die Polizei zu Vorsicht und informiert über Sturmwarnsysteme. Für rund 150.000 Euro wurde ein neues Boot für den Traunsee angeschafft, da das alte Boot nicht mehr einsatzfähig war. Die Polizeibeamt*innen mit Spezialausbildung rücken bei Notfällen aus – meist in Unterstützung von Feuerwehr und Wasserrettung. Regelmäßige Kontrollen erfolgen unregelmäßig – aber gezielt.